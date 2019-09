CARACAS – La splendida cornice di Anare ha fatto da sfondo alla seconda tappa del XXVI Circuito Gatorade di MTB, dove si sono sfidati circa 600 ciclisti.

Con un crono di 1:01.05, Alberto Marcano ha tagliato per primo il traguardo nella categoría maschile. Hanno completato il podio: José Gregorio Guerra (1:01.57) e Johangel Ramirez (1:03.12).

Mentre a completare per prima il tracciato nella categoria femminile é stata Lisbeth Goncalvez con un tempo di 1:19.23. In seconda posizione si é piazzata Sarah Penso con un crono di 1:21.47, il podio in rosa si é completato con Nelly Guia (1:29.50).

La prova ciclistica è iniziata sulla spiaggia La Punta a Los Caracas e si è conclusa nel paesino di Anare. Gli atleti che si sono cimentate in questa prova hanno affrontato vie di asfalto, terra, zone boscose ed altre difficoltà che hanno messo alla prove le abilità de partecipanti sulla bici.

Le categorie in gara erano: Infantil (8 – 12 anni), Pre Juvenil (13 – 16 anni), Juvenil (17 – 18 anni), Under 23 (19 – 22 anni), Senior (23 – 29 anni), Master A1 (30 – 34 anni), Master A2 (35 – 39 anni), Master B1 (40 – 44 anni), Master B2 (45 – 49 anni), Master C1 (50 – 54 anni), Master C2 (55 – 59 anni) e Master D (over 60).

(di Fioravante De Simone)