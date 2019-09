(ANSA) – ROMA, 17 SET – Il Mondiale di F1 lascia l’Europa e fa rotta verso Singapore dove domenica è in programma il 12/o Gp stagionale. “Quella di Singapore – ha detto il pilota della Ferrari, Charles Leclerc – è probabilmente la gara più difficile in assoluto per i piloti, se non altro per il caldo e il livello di umidità. Dal mio punto di vista è sempre un bel luogo nel quale andare a gareggiare, inoltre mi piace che la corsa si disputi in notturna, quando, tra l’altro, si ha l’impressione di andare più veloci che di giorno. A suo modo è un fine settimana unico e non vedo l’ora di trovarmi lì”. Quanto alla gara, e al felice momento della Ferrari, Leclerc mette le mani avanti. “Il circuito di Singapore – dice – non sembra essere il più adatto alle caratteristiche della nostra vettura, perché il tracciato è piuttosto diverso da quelli sui quali abbiamo recentemente vinto, ci sono meno rettilinei e più curve lente; questo potrebbe complicarci la vita. Ma noi siamo più motivati che mai a ottenere il miglior risultato possibile”.