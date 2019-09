(ANSA) – ROMA, 17 SET – La ministra delle infrastrutture e trasporti, Paola De Micheli, si è dimessa da presidente della Lega di pallavolo di serie A. De Micheli, che era stata eletta per la prima volta il 20 luglio del 2016, ha rimesso il suo mandato a seguito del suo nuovo incarico di Ministro nel secondo governo Conte. “Vorrei esprimere la mia gratitudine per la fiducia che mi è stata accordata in questi anni da tutte le società. Lascio non senza commozione un consiglio e un’assemblea con cui ho lavorato al meglio e dove mi sono trovata davvero a mio agio in questi anni -ha detto la ministra. Il mio nuovo incarico mi lascerebbe poco tempo per l’attività della Lega, che è comunque incompatibile col ruolo al governo. Il mio cuore è sempre con la pallavolo, sport che ho praticato e che adoro, e seguirò sempre con affetto la Lega maschile e i suoi campionati, vera eccellenza italiana”. Entro un mese sarà convocata l’assemblea per votare la nuova presidenza e l’intero Cda che è di fatto decaduto con l’uscita di De Micheli.