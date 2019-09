(ANSA) – CAMERINO (MACERATA), 17 SET – L’Istituto di Geofisica e Vulcanologia-Ingv apre una nuova sede presso l’Università degli Studi di Camerino. Approvata dai Consigli di Amministrazione dei due Enti, la sede sarà situata presso la Sezione di Geologia della Scuola di Scienze e Tecnologie di Unicam. Grande soddisfazione del rettore Unicam prof. Claudio Pettinari e del presidente Ingv prof. Carlo Doglioni, che hanno fortemente voluto rafforzare e istituzionalizzare la collaborazione in essere tra i due Enti. “Una grande opportunità per la Geologia e le Scienze dell’Università di Camerino”, afferma il prof. Emanuele Tondi, docente Unicam, direttore della nuova Sede Ingv. La collaborazione sarà rivolta all’offerta didattica e all’attività di ricerca su temi specifici d’interesse anche del territorio”. Per l’Ingv, osserva Doglioni, “la collaborazione con enti di ricerca che condividono stessi interessi scientifici è fondamentale per un progresso costante delle ricerche che necessitano della interazione di più discipline”. La Scuola di Scienze e Tecnologie di Unicam collabora da tempo con l’Ingv, in particolare nel settore della Geologia dei Terremoti e della Vulcanologia con la partecipazione congiunta a progetti di ricerca e pubblicazioni scientifiche a diffusione internazionale. Unicam e Ingv hanno già in essere una convenzione per il finanziamento di borse di dottorato di ricerca in “Science and Technology: physical and chemical processess in Earth systems”, con personale Ingv che fa parte del Collegio dei docenti del Dottorato della International School of Advanced Study di Unicam. I due Enti sono anche partner del Consorzio di Ricerca “Redi – Reducing Risks of Natural Disasters”, con Unicam capofila e al quale fanno parte anche Gran Sasso Science Institute e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. La Sede Ingv, che prevede anche il dislocamento presso Unicam del personale dell’ente di ricerca, svolgerà attività di ricerca e supporto alla didattica con la condivisione di laboratori e strumentazioni. Disporrà, inoltre, di un budget annuale per finanziare borse di dottorato, assegni di ricerca e tecnici laureati aggiuntivi, o spese relative alle collaborazioni scientifiche dei due Enti.