(ANSA) – ISTANBUL, 17 SET – L’Iran ha incriminato per spionaggio tre cittadini australiani detenuti, il cui arresto era stato reso noto nei giorni scorsi. Lo ha reso noto il portavoce della magistratura di Teheran, Gholamhossein Esmaili. Due di loro sono accusati di spionaggio per aver scattato foto di siti militari “proibiti” con un drone, mentre una terza è accusata di “spionaggio per un Paese straniero”, ha spiegato il portavoce. Secondo quanto riferito dalle autorità australiane, si tratta della coppia di travel blogger formata dalla britannico-australiana Jolie King e dal suo fidanzato australiano Mark Firkin, detenuti da circa 10 settimane nella prigione di Evin a Teheran. E di una “cittadina britannico-australiana”, Kylie Moore-Gilbert, ricercatrice alla Melbourne University, “per spionaggio a favore di un Paese ostile”, da un anno in prigione.