(ANSA) – SPOLTORE (PESCARA), 17 SET – Un autobus di linea della Tua, l’azienda unica del trasporto abruzzese, è rimasto coinvolto in un incidente avvenuto sulla strada provinciale che da Spoltore (Pescara) porta in località Caprara. Il mezzo, carico di passeggeri, sarebbe uscito di strada. Secondo le prime informazioni dei soccorritori ci sono alcune persone ferite. Una ragazzina, in particolare, sarebbe rimasta incastrata tra le lamiere. Sul posto ci sono le ambulanze del 118 e i Vigili del fuoco, intervenuti anche con l’elicottero su cui è stata caricata la persona estratta dalle lamiere. Sul posto anche la Polizia locale di Spoltore. La strada è stata chiusa al traffico. (ANSA).