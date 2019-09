ROMA. – L’inflazione resta fredda, sui livelli più bassi da quasi tre anni, ma il tasso potrebbe essere ancora più striminzito se non fosse per il Mezzogiorno. A tenere un po’ più alta la testa sono infatti proprio le regioni del Sud, che ad agosto mettono a segno un dato doppio rispetto al valore nazionale: 0,8% contro una media dello 0,4%, peraltro rivista al ribasso dall’Istat di un decimo di punto, a confronto con le stime precedenti.

Più che una limatura, invece, quella operata sul paniere dei beni che rientrano nel cosiddetto ‘carrello della spesa’, portato dall’1% allo 0,7%. Insomma continua ad esserci uno ‘spread’ tra il livello generale e quello che incide sugli acquisti delle famiglie, a svantaggio di quest’ultime. Se un’inflazione nazionale “contenuta”, come la definisce lo stesso

Istat, rincuora chi teme di vedersi lo stipendio ‘mangiato’ dai rincari, è allo stesso tempo indice di affari che non girano. Fin qui, però, numeri ignari di che quel sta succedendo alle quotazioni del petrolio in questi ultimi giorni, schizzate in alto dopo gli attentati agli impianti di Saudi Aramco.

Tornando all’interno dei confini italiani, allo 0,8% del meridione, fa da contraltare lo 0,4% del Nord; mentre le Isole (+0,5%) battono il Centro (+0,3%). Sfumature su cui magari si riversano fattori ciclici. Ma intanto un’inversione di rotta rispetto a quel che si era abituati ad osservare c’è.

Ecco che Bari risulta la città con l’inflazione più alta nel Paese (1,3%), scalzando dal podio Bolzano, ormai scivolata in terza posizione (0,9%) superata da Modena (+1,1%). Diversi grandi Comuni del Centro Nord sono invece addirittura in deflazione. Sotto la media nazionale poi si trovano sia Roma che Milano (si fermano allo 0,3%). Si tratta di tendenze emerse sin dall’inizio dell’estate.

Il tutto potrebbe essere spiegato, quindi, con gli effetti del caro vacanza e dell’introduzione di alcune nuove tariffe (come, ad esempio, quelle relative alla carta d’identità digitale). Difficile pensare, almeno al momento, a cause ‘macro’, ovvero a una ripresa dei livelli produttivi del Mezzogiorno. I prossimi dati diranno di più.