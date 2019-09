(ANSA) – ROMA, 17 SET – AZZURRA, come la maglia che amiamo, che ci unisce nelle vittorie, nel sacrificio, nella consolazione. PELLE, la pelle dei nostri atleti, dei nostri giovani, di qualsiasi colore, impegnati in tutti gli sport, dei campioni del futuro, degli appassionati, di quanti hanno con coraggio e sacrificio trasformato il proprio handicap in un’opportunità. La Pelle Azzurra è un progetto innovativo di inclusione sociale nel quale lo sport è il terreno sul quale lavorare senza differenze né barriere. Un metodo diretto al miglioramento della performance degli atleti, attraverso un lavoro di coaching, di sostegno al perfetto equilibrio mentale ed emotivo totalmente gratuito, grazie alle borse di studio individuali. Un impegno rivolto inizialmente ad oltre un migliaio di atlete e atleti olimpici, paralimpici ed eSporter che sarà presentato il 24 settembre all’Università Lumsa. L’idea rivoluzionaria nasce da due esperti del settore, Sara Haeuptli e Alessandro Melchionna, ed è l’applicazione nello sport del metodo Y-life¸. il catalizzatore per ottenere performance migliori integrando coaching, intelligenza emotiva, tecniche di miglioramento e potenziamento dei talenti. Il metodo si basa su tre punti chiave: l’aspetto mentale, basato sulla consapevolezza delle proprie capacità, la concentrazione, la definizione dei propri obiettivi e la gestione dello stress pre e durante la gara; la gestione delle emozioni, come riconoscerle ed usarle per migliorare le performance sia durante l’allenamento che in gara; le soft skills che includono le capacità relative ai tratti della personalità, alle attitudini, agli stili di comunicazione e a tutte quelle doti empatiche ed espressive utili per far fronte alle sfide quotidiane gestendo il proprio benessere.