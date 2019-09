(ANSA) – ROMA, 17 SET – La Champions torna a far sognare i tifosi di tutto il mondo e, mentre Inter, Napoli, Juventus e Atalanta iniziano il loro cammino europeo, i quotisti fanno i conti con le previsioni della prima giornata della fase a gironi. La Juventus sembra intenzionata a portarsi a casa una vittoria, nonostante lo svantaggio pronosticato dai bookies (3,25). Gli analisti di Planetwin365, infatti favoriscono l’Atletico (2,47). Forse anche per questo il risultato più atteso è l’1-1 (6,48). Sui marcatori, da un lato Joao Felix (3,25), dall’altro il suo idolo CR7, molto più vicino al gol (2,50). La Juve rimane comunque tra le favorite ad arrivare fino (6,50), al terzo posto dopo Barcellona (6,00) e Manchester City (4,65). L’Atalanta affronta la squadra che in Champions ha perso le ultime 11 di fila, la Dinamo Zagabria, con i favori del pronostico: 2,16 vittoria Atalanta, 3,64 Dinamo. Di pari passo il parere dei tifosi: per il 44% sarà segno 2, contro il 26% che decide di dare fiducia alla Dinamo.