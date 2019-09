(ANSA) – MILANO, 17 SET – Un faccia a faccia è avvenuto oggi a Milanello tra Marco Giampaolo e Lucas Paquetà. L’allenatore e il centrocampista hanno avuto un chiarimento: fonti qualificate del Milan garantiscono che il brasiliano non sarà multato dopo la controversa Instagram story apparsa sul suo profilo. Paquetà, infatti, nelle scorse ore aveva scritto sui social: “Brasiliano con tanto orgoglio”, in quella che era sembrata a tutti una risposta a Giampaolo: il tecnico, nella conferenza stampa dopo la vittoria con l’Hellas Verona, aveva chiesto che Paquetà fosse “meno brasiliano”. La storia è stata segnalata da un collaboratore a Giampaolo, che ha voluto chiarire il caso prima del derby: l’allenatore rossonero ha spiegato a Paquetà che la frase era un discorso sulla “disciplina” tattica. Il giocatore ha sottolineato che non voleva mancare di rispetto. A sancire la pace è intervenuto anche l’agente, Eduardo Uram, al sito tuttomercatoweb.com: “Lucas è contento di stare al Milan. Giampaolo? Con il tecnico e la società tutto bene”.