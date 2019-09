(ANSA) – MILANO, 17 SET – Crescono le immatricolazioni all’Università Cattolica del Sacro Cuore. E’ quanto si legge in una nota dell’Ateneo che complessivamente ha registrato un incremento nel numero degli iscritti, tra lauree triennali e a ciclo unico e quelle magistrali, del +5%, in confronto con il settembre 2018. In particolare l’incremento è stato del +4% per i corsi di laurea triennale e a ciclo unico e del +7% per i corsi di laurea magistrale. L’incremento finale, dopo eventuali trasferimenti e rinunce, secondo stime prudenziali, si attesterà attorno al 3%. Per fronteggiare il continuo aumento del numero degli immatricolati nelle cinque sedi, l’Università Cattolica sta ampliando la disponibilità per le attività didattiche e le funzioni universitarie, a partire dal campus di Milano che entro il 2021 potrà contare su 1.200 posti studente in più. Nuovi servizi on line sono stati inoltre pensati per gli studenti a partire dal nuovo sito “Studenti Cattolica” a una nuova versione della app iCatt.