ROMA. – Dopo la festa a Spa e Monza, gare considerate favorevoli per le caratteristiche della SF90, la Ferrari si prepara a correre a Singapore, un circuito cittadino dove la potenza del motore conterà di meno rialzando così le quotazioni di Red Bull e Mercedes.

Una previsione sfavorevole che la Rossa per quanto visto nelle ultime due gare, in particolare con la doppietta in otto giorni dell’astro nascente Charles Leclerc, è chiamata a ribaltare per continuare ad alimentare le speranze e le passioni dei suoi tifosi.

A suonare la carica in questa direzione è il team principal Mattia Binotto: “Arriviamo da due vittorie di fila che hanno fatto bene a tutto il team e ai nostri tifosi. Tuttavia questi successi sono già il passato e da giorni la mente di ciascuno di noi è concentrata su Singapore. Il tracciato – spiega Binotto – è completamente diverso da quello delle due gare precedenti e presenta caratteristiche non proprio confacenti alla nostra vettura. Porteremo alcune componenti nuove per continuare nell’intento di recuperare il gap dai nostri avversari su circuiti che presentano curve lente, e inoltre ritroveremo le mescole più morbide di Pirelli, le Hypersoft, che abbiamo avuto a disposizione per l’ultima volta nel GP del Canada”.

Il mondiale di F1 lascia l’Europa e fa rotta verso l’Asia, a Singapore dove domenica è in programma il 12/o gran premio della stagione, gara che si disputerà in notturna sul circuito di Marina Bay. ”Per sua natura il circuito di Singapore, che sia Sebastian che Charles amano – conclude Binotto – si presta a risultati imprevedibili come ogni volta che si gareggia sfiorando i muretti, per cui ci aspettiamo un fine settimana di azione in pista complesso ma anche divertente”.

A credere di poter far bene anche a Singapore nonostante le caratteristiche sfavorevoli della pista è lo stesso Leclerc: ”Dal mio punto di vista però è sempre un bel luogo nel quale andare a gareggiare, inoltre mi piace che la corsa avvenga in notturna, quando, tra l’altro, sembra di andare molto più veloce che di giorno. A suo modo è un fine settimana unico e non vedo l’ora di trovarmi lì. Ci sono meno rettilinei e più curve lente e – evidenzia il pilota monegasco della Ferrari – questo potrebbe complicarci la vita. Detto questo siamo più motivati che mai a ottenere il miglior risultato possibile”.

Una gara quella in notturna a Singapore molto amata Sebastian Vettel secondo cui ”fare un pronostico per questa gara è praticamente impossibile a causa delle tante variabili. È un weekend un po’ particolare, perché di solito noi piloti, come peraltro la maggior parte della squadra, continuiamo a vivere con il fuso orario europeo, quindi con sei ore di differenza, per cui può capitare di lasciare il circuito a notte fonda, quando per i locali è quasi l’ora di risvegliarsi.

Il layout della pista – conclude il tedesco quattro volte campione del mondo – richiede il massimo carico aerodinamico e a disposizione avremo le tre mescole di gomma più morbide”.