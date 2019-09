Stalin González segundo vicepresidente de la AN, manifestó que los integrantes del partido político Psuv perteneciente la gobierno de Chavez no asistirán a la Asamblea Nacional porque están divididos y no han llegado a un acuerdo . . .

Questo articolo è riservato agli utenti abbonati.

Abbonati se vuoi leggerlo, oppure fai il login se sei già abbonato.