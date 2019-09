CARACAS – El segundo vicepresidente de la AN, Stalin González, indicó este martes que los diputados del Psuv no asistirán a la sesión del Parlamento por no haber llegado a un acuerdo entre ellos.

“Están en discusiones todavía, parece que no vienen porque hay división”, dijo al rendir declaraciones antes de la sesión.

González desestimó el acuerdo establecido este lunes entre un grupo de opositores con el gobierno, a su juicio, no hay avances que permitan superar la actual situación.

“Ellos son libres de hacer lo que quieran, el tema es que ahí no van a conseguir nada, no hay capacidad alguna de llegar a un acuerdo o cumplirlo, ni siguiera están cumpliendo con venir a la Asamblea”, dijo.

Desestimó esta nueva mesa de diálogo nacional y mostró su descontento con los acuerdos relacionados con los presos políticos.

“No haremos intercambio de barajitas, ellos tienen que estar afuera y no vamos a entrar en una negociación con los presos políticos, o los sueltan a todos o no hay negociación”, afirmó.

Igualmente, dijo que por respeto al diálogo auspiciado por el gobierno de Noruega, mantienen su disposición a las negociaciones, pese al abandono del mismo por parte de los delegados de Nicolás Maduro.

El parlamentario integrante de la delegación que asistió a Oslo, destacó que solo reconocen esos diálogos y desconocen las negociaciones realizadas en la recién anunciada Mesa Nacional.

Al ser consultado sobre la conformación de un nuevo CNE, manifestó que la Constitución establece que solo la AN tiene la potestad para definir la con formación de los poderes públicos.

Diseñando una oposición a su medida

Por su parte el abogado Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello –UCAB-, opina que con la mesa alternativa de diálogo “el gobierno está escogiendo con quien negociar, está escogiendo su propia oposición o diseñándola a su medida”.

“El gobierno está tratando de darle un matiz democrático a todo lo que está pasando y poder convocar el año que viene unas elecciones parlamentarias donde tenga un contrincante al cual enfrentarse, una supuesta oposición para competir con ella”, comentó en entrevista a Lila Vanorio en el programa En Vivo de Unión Radio.

El dirigente Ramos Allup señaló también que con el regreso del Psuv al Poder Legislativo, el chavismo está admitiendo que la Asamblea Constituyente no tiene ninguna validez.

“Cómo será que ellos admiten que eso no existe, que se van a incorporar hoy. Eso es una comparsa, eso es una asamblea del Psuv. La AN si es electa”, expresó.