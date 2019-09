TEL AVIV. – Tramonta l’era di Netanyahu in Israele? Il premier uscente non ha la maggioranza per un nuovo governo di destra, secondo i primi exit poll di Canale 13. La coalizione guidata da Bibi si fermerebbe infatti a 54 seggi, contro i 58 di quella di centrosinistra dello sfidante Benny Gantz, anch’essa impossibilitata a raggiungere la soglia dei 61 seggi su 120 alla Knesset.

Avigdor Lieberman, il nacionalista laico di Israel Beitenu, si conferma così decisivo con i suoi 8/10 seggi.

I primi dati sulle elezioni attribuiscono a Blu-Bianco di Gantz 33 seggi contro i 31 del Likud, mentre Canale 12 ne accredita 34 a Blu-Bianco e 33 al Likud. La tv pubblica è l’unica a dare i due partiti perfettamente appaiati a 31 seggi.

Mai come in questa occasione il risultato è stato incerto fino all’ultimo, mentre l’affluenza è stata maggiore di circa due punti rispetto a quella dello scorso aprile.

Del resto a certificare la difficoltà di una battaglia all’ultimo voto è stato lo stesso Netanyahu che ha citato il presidente Usa: “Trump ha detto ieri che queste elezioni sono serrate ed io posso confermarvelo”, ha annunciato dopo aver votato insieme alla moglie Sarah nel seggio elettorale a Gerusalemme, non distante dalla residenza ufficiale del primo ministro.

“Faccio appello a tutti i cittadini – aveva aggiunto – ad andare a votare come abbiamo fatto noi due”.

Netanyahu ha martellato tutto il giorno sui social spingendo i suoi alle urne. E, come nel precedente voto di aprile, ha più volte gridato al lupo ammonendo che il centrosinistra, come gli arabi, stava andando in massa ai seggi.

“L’unico modo di vincere è non sprecare il voto con altri partiti che non supereranno la soglia di ingresso alla Knesset come ‘Otzmà’ (i radicali di destra), oppure la lista di Naftali Bennett e Ayelet Shaked. Votate Likud”.

Nel rush finale, anche durante le operazioni di voto, Netanyahu ha dato due interviste ad altrettante radio, violando, come denunciato da Haaretz, la legge elettorale israeliana. Facebook ha poi chiuso per alcune ore la funzione dei messaggi istantanei sulla pagina del premier per la diffusione di sondaggi proibiti in Israele tre giorni prima del voto.

La riapertura della funzione è avvenuta dopo la promessa da parte del Likud che non sarebbero più stati diffusi sondaggi e che Netanyahu non avrebbe più rilasciato interviste.

Nell’infuocata giornata elettorale ci sono state anche alcune sezioni in cittadine arabe chiuse e poi riaperte per presunti brogli.

Il grande rivale di Netanyahu, Benny Gantz, ha votato insieme alla moglie vicino alla propria abitazione in un seggio di Rosh ha-Ayn, a nord-est di Tel Aviv. All’ingresso del seggio è stato accolto da una piccola folla di sostenitori con cui si è brevemente intrattenuto.

Anche da parte sua l’invito ad andare a votare che è stato un po’ il ritornello di tutti i protagonista delle elezioni. “Oggi – ha sottolineato Gantz – votiamo per il cambiamento. Avremo successo nel riportare la speranza, senza corruzione e senza estremismo”.

Mentre il suo maggiore alleato, Yair Lapid, ha affermato che “questo è un tempo di emergenza per la democrazia” di Israele.

Fatto sta che l’appello di tutti i partiti sembra sia stato accolto: l’affluenza è stata di circa il 2% in più sin da questa mattina rispetto alle precedenti elezioni. Ora toccherà al presidente Reuven Rivlin dare al voto lo sbocco politico: a partire dal 25 settembre prossimo quando, una volta pubblicati i risultati ufficiali, avvierà le consultazioni che avvengono però nella strettoia delle festività ebraiche più importante dell’anno.

La sua promessa – al momento del voto questa mattina – è stata che farà di tutto per dare in breve tempo agli israeliani un nuovo governo. Ma va ricordato anche che il 2 ottobre ci sarà l’audizione di garanzia per Netanyahu dalla quale potrebbe uscire definitivamente incriminato per corruzione e frode.

(di Massimo Lomonaco/ ANSAmed)