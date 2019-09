(ANSA) – STRASBURGO, 18 SET – “Il backstop, la rete di sicurezza, è fondamentale perché in Irlanda la Brexit causa il maggior numero di problemi e maggiori rischi”. Lo ha detto il capo negoziatore Ue per la Brexit Michel Barnier alla plenaria del Parlamento Ue a Strasburgo, precisando che in Irlanda “c’è una situazione politica specifica, legata ad una storia tragica”. Barnier ha ricordato che il “Regno Unito e l’Irlanda sono i garanti dell’accordo” e “che la ragione della nostra insistenza” sul backstop “non è mai stata una questione ideologica ma pragmatica”, in quanto con tale rete “preserviamo dei requisiti”. L’Ue “non vuole il ritorno di una frontiera fisica ma che vengano tutelati gli accordi del Venerdì santo, mantenendo l’integrità del nostro mercato unico ed infine sostenere l’economia dell’intera isola” dell’Irlanda.