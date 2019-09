(ANSA) – STRASBURGO, 18 SET – Il Parlamento europeo ritiene che una Brexit ordinata “sia nell’interesse del Regno Unito e dell’Ue” e continua a ritenere “equo ed equilibrato” l’accordo di recesso, sottolineando che un’uscita no deal “sarebbe interamente responsabilità del governo britannico”. E che in tal caso “gli obblighi finanziari e di altro tipo del Regno Unito” verso l’Ue “continueranno ad esistere”. E’ quanto si afferma, tra le altre cose, in una risoluzione approvata dall’aula di Strasburgo con 544 voti a favore, 126 contrari e 38 astenuti.