(ANSA) – ROMA, 18 SET – Nonostante i 93 punti che lo separano da Marc Marquez, Andrea Dovizioso arriva ad Aragon intenzionato a dare battaglia. “Motorland è una delle piste più particolari del campionato. In passato non avevo ottenuto grandi risultati, ma l’anno scorso sono stato molto competitivo – ricorda il pilota Ducati – e ho chiuso al secondo posto, per cui arriviamo al weekend di gara con questo buon ricordo e questa mentalità. Ovviamente, come abbiamo visto a Misano, ogni gara è un mondo a sé e tutto può cambiare da un anno all’altro, ma cercheremo di essere veloci per lottare nelle prime posizioni durante tutto il fine settimana”.