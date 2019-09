CARACAS – Tra oggi e domani andranno in scena le gare di ritorno dei sedicesimi della Coppa Venezuela. Caracas e Mineros, formazioni della Primera División, sono chiamate alla rimonta contro le meno quotate Deportivo Petare e Fudación AIFI.

Quindici giorni fa, i rojos del Ávila sono stati battuti in casa per 0-1 dalla formazione municipale con un gol di David Guevara. Adesso tenteranno la rimonta sul campo del Cocodrilos Sport Park. Mentre i “sureños” sono stati battuti con lo stesso punteggio dalla Fundación AIFi, ma in trasferta. Avranno l’occasione di ribaltare la frittata davanti al proprio pubblico.

Nella “zona centro orientale”, il Lala Fútbol Club battuto 2-0 all’andata ospiterà l’Angostura. Vita più facile per il Deportivo La Guaira che sul campo dell’Olímpico dovrà gestire il 3-0 ottenuto contro il GV Maracay.

Tutto da decidere nelle sfide Aragua – Yaracuy e Monagas – Dynamo Puerto, all’andata 1 -1. La “zona centro orientale” si completerà con Atlético Venezuela – Estudiantes de Caracas (0 – 0 nella gara d’andata).

Nella “zona centro occidentale”, le gare in programma sono: Portuguesa – Trujillanos (0 – 1 all’andata), Deportivo Lara – Llaneros de Guanare (1 – 1), Academia Puerto Cabello – TFC Maracaibo (3 – 2), Estudiantes de Mérida – Atlético El Vigía (2 – 1), Deportivo Táchira – Real Frontera (5 – 1), Carabobo – Club Atlético Furrial (4 – 0) e Zamora – Hermanos Colmenares (1 – 0).

L’unica squadra con un posto garantito negli ottavi di finale sono i campioni in carica dello Zulia. In questa fase i lagunari attendono la vincente del confronto Deportivo Lara – Llaneros.

(di Fioravante De Simone)