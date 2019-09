(ANSA) – FIRENZE, 18 SET – “Il ds Pradè mi ha cercato tante volte, meno male che questa è andata bene. Sono qui per aiutare la Fiorentina e darò il mio meglio come in passato. Firenze è magnifica, spero diventi casa mia”. Lo ha detto il difensore della Fiorentina, Martin Caceres. L’uruguagio ha rivelato di essere “rimasto sorpreso da Chiesa, da Sottil e Castrovilli. Penso che giocatori come loro possano essere il futuro della Fiorentina e dell’Italia. Chiesa è un ragazzo buonissimo, è umile, tranquillo”. “Sono qui per portare entusiasmo – ha continuato -. Ho visto la Fiorentina molto bene contro il Napoli. Contro il Genoa spiace avere perso prima della sosta, ma qui c’è una squadra che vuole far bene. Ci mancano solo i risultati. Speriamo contro l’Atalanta di fare risultato, “perché ci serve molto per la classifica”. Su Rocco Commisso ha detto: “I presidenti che sono al fianco della squadra e del settore giovanile sono segnali importanti”.