CARACAS – Il mondo del baseball é sotto shock: il lanciatore venezuelano Felipe Vásquez é stato arrestato dalla polizia di Pittsburg. Stando a quanto riferito da Jeff Passan, giornalista dell’emittente televisiva ESPN, il closer dei Pirates era in possesso di materiale pornografico infantile, che é stato inviato ad una adolescente di 15 anni.

Vásquez é stato arrestato dalla polizia ieri e sarà estradato nello stato della Florida. Il lanciatore, che ha anche partecipato nell’All-Star Game, é accusato di aver mantenuto, due anni fa, relazioni sessuali con un 13enne. Tra il materiale sequestratogli anche un video in cui aveva relazioni sessuali, e inviato all’adolescente.

Nell’articolo Passan racconta anche che il closer creolo aveva suggerito alla giovane di avere un incontro al termine della stagione della Major League Baseball.

Non é la prima volta che il nome di Vásquez é coinvolto in una polemica, la scorsa settimana i Pirates l’hanno multato dopo una scazzottata con Kyle Crick. Dopo questo tafferuglio, Crick é stato operato alla mano a causa di una lesione.

In sei stagioni di MLB, Felipe Vásquez ha difeso le maglie di National e Pirates, ha uno score di 5 vittorie, 1 sconfitta, 29 saved games e 90 strikeout. Vásquez ha un average di 1.65. In due occasioni é stato convocato per l’All-Star Game ed ha un contratto con Pittsburg fino al 2021.

A causa di questo problema giudiziario Vásquez é stato sospeso fino al termine dell’investigazione.

(di Fioravante De Simone)