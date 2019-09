(ANSA) – MILANO, 18 SET – “Siamo assolutamente convinti del valore che il nostro progetto ha non solo ovviamente per i club, ma per tutta la città di Milano”. Lo ha detto all’ANSA il presidente del Milan Paolo Scaroni, al termine dell’incontro sul nuovo San Siro con l’Inter e i capigruppo dei partiti in Consiglio Comunale. “Siamo pronti a presentare i progetti durante un evento nella prossima settimana la cui data ufficiale sarà annunciata a breve”, ha aggiunto. “Siamo soddisfatti dell’incontro”, le parole di Alessandro Antonello, amministratore delegato dell’Inter. “Il confronto è stato sicuramente positivo. Abbiamo condiviso, come richiesto dal sindaco Sala, elementi importanti del percorso fatto e dei risultati a cui ci ha portato, sempre nel rispetto della procedura della Legge sugli Stadi. Naturalmente molte sono le domande emerse alle quali risponderemo attraverso prossimi incontri con le commissioni, così come ci sarà indicato. Questo sempre nell’ottica della massima condivisione e trasparenza”, ha concluso Antonello.