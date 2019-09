CARACAS – Stalin González segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, se refirió este miércoles a la liberación del diputado Edgar Zambrano como un juego político y de manipulación relacionado con la instalación de la llamada Mesa de Diálogo nacional entre Nicolás Maduro y algunos partidos minoritarios de la oposición.

“No es nada más que esté en libertad, es que Edgar Zambrano nunca debió estar preso, además es una libertad condicional, está bajo régimen de presentación. Se habla de una Comisión de la verdad que no es más que una comisión de verdugos, es decir, los mismos verdugos son los que lo ponen en la calle otra vez, al final se juega y se manipula la libertad de los seres humanos para un cálculo político” comentó González desde el foro Elecciones Libres, en Caracas.

En dicho foro González hizo referencia a que desde la Asamblea Nacional siempre se ha discutido y ha estado presente el tema de las elecciones libres.

“Es un tema álgido para el país, porque siempre hay una discusión primero: cómo vamos a elecciones si estamos en dictadura, o sin un CNE imparcial…yo creo que hay que prepararse para ese escenario de elecciones libres, y hay que luchar por eso. Estamos aquí porque no hay democracia, no es nada más una elección, pero entendemos que es parte fundamental para resolver las diatribas de la democracia”, apuntó.

También agregó que “En estos días el tema de las elecciones ha sido debate nacional, qué tipo de elecciones van resolver el problema. Uno no puede olvidar donde estamos, porque si hablamos de este tema es porque creemos que no hay elecciones justas, el debate hoy es si hay elecciones libres y justas o no”.

Indicó que la AN ha discutido este tema en varias oportunidades, incluso, se armó una comisión que debe buscar el mejor camino para llegar a ellas, sin embargo, “cuando uno empieza a ver todo lo que ha ocurrido en Venezuela vemos que no es solo cambiar el CNE, es importante, pero no es suficiente. Recordemos que tres de sus rectores están nombrados por omisión legislativa de la Asamblea Nacional y las otras dos rectoras se les venció el período pero el TSJ decidió que se quedaran”, detalló.

Recordó que “para nombrar los rectores del CNE, uno de sus rectores es postulado por el Poder Ciudadano y hoy el Poder Ciudadano está totalmente usurpado. Hay 14 magistrados del TSJ que fueron nombrados en diciembre del 2015 de manera exprés sin cumplir con los parámetros de la ley” al tiempo que aseveró que “hay un ecosistema institucional que necesitamos cambiar para poder ir a un proceso electoral que nos dé garantías”.

Por su parte Timoteo Zambrano señaló que en el punto número dos del acuerdo firmado con Maduro, se refiere a las elecciones.

“Es uno de los mejores textos que están establecidos en el acuerdo”, afirmó.

Destacó la importancia de resolver el tema del Consejo Nacional Electoral para que los venezolanos se motiven a participar en las contiendas.

No obstante, advirtió que cualquier proceso electoral estaría en riesgo si no se levantan las sanciones que Estados Unidos impuso a Venezuela.

“Es necesario una negociación entre el gobierno venezolano y el de Estados Unidos”, agregó el diputado.