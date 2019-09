MILANO. – Il nuovo San Siro inizia a prendere forma, anche nei progetti. La prossima settimana, probabilmente martedì, saranno infatti svelati i disegni dei due studi rimasti in corsa per la nuova casa di Inter e Milan. La conferma è arrivata dopo l’incontro tra i club e i capigruppo dei partiti in Consiglio comunale.

“Siamo pronti ai prossimi incontri con le commissioni e a presentare i progetti in un evento nella prossima settimana”, le parole del presidente del Milan Paolo Scaroni. “Siamo convinti del valore che il nostro progetto ha non solo per i club, ma per tutta Milano”, ha aggiunto il numero uno rossonero.

“Siamo soddisfatti dell’incontro. Avanti compatti sul nuovo stadio? Assolutamente, sempre. Molte sono le domande emerse alle quali risponderemo nei prossimi incontri con le commissioni nell’ottica della massima trasparenza”, ha dichiarato l’amministratore delegato dell’Inter Alessandro Antonello.

Il tema della trasparenza era infatti emerso con forza nelle ultime settimane e continua ad essere al centro delle discussioni. Nel corso dell’incontro di oggi, infatti, sono state chieste alle società informazioni anche sulla ristrutturazione dell’attuale impianto.

“Ci hanno presentato un progetto di ristrutturazione che prevede la sospensione delle partite nello stadio per almeno quattro anni, oltre ad una radicale modifica della morfologia e una riduzione dei posti”, ha spiegato Filippo Barberis, capogruppo PD in Consiglio comunale.

“Abbiamo chiesto il perché di questo progetto e se fosse l’unico disponibile, oltre a garanzie sulle tariffe d’accesso allo stadio”. “Oggi è emerso solo che Milan e Inter insistono con la demolizione del Meazza e la costruzione di un nuovo stadio.

Nessun dettaglio in più, dimostrando scarsissima trasparenza”, l’attacco invece di Simone Sollazzo, consigliere comunale M5S. E sul tema stadio è tornato anche il sindaco Giuseppe Sala: “È finalmente evidente che non è l’amministrazione comunale a volere rinunciare a San Siro, ma sono le società calcistiche che intendono costruire un nuovo stadio”.

Il processo verso il confronto politico è intanto iniziato ufficialmente, con l’incontro di oggi che ha rappresentato il primo passo verso l’eventuale dichiarazione di pubblico interesse.

“Tra mercoledì e giovedì prossimo convocheremo le prime commissioni e appena si concluderà il percorso di approfondimento andremo in Consiglio per esprimere una mozione che dia un indirizzo alla giunta sul pubblico interesse del progetto”, ha spiegato Lamberto Bertolè, presidente del Consiglio comunale di Milano.