WASHINGTON. – Donald Trump annuncia via Twitter un aumento “sostanziale” delle sanzioni all’Iran. E anche l’Arabia Saudita, dopo gli Usa, punta il dito contro Teheran per gli attacchi al cuore della sua industria petrolifera, mostrando i resti di droni e missili cruise.

Il tycoon ha reagito quindi con la leva finanziaria, pur senza specificare nel dettaglio l’ulteriore stretta, esitando per ora su una risposta militare che comporta la valutazione di vari fattori, sebbene oggi il suo segretario di Stato Mike Pompeo abbia definito l’aggressione “dell’Iran un atto di guerra”.

La mancanza di appoggio dagli alleati internazionali prima di un accertamento delle responsabilità iraniane – affidato ora ad esperti dell’Onu su mandato del consiglio di sicurezza -, l’incerto destino del premier israeliano Netanyahu dopo le elezioni e il rischio di una reazione di Teheran, che è tornata ad ammonire Washington.

L’Iran ha infatti inviato agli Stati Uniti una nota formale attraverso la diplomazia svizzera – che cura gli interessi americani nel Paese dalla rottura delle relazioni diplomatiche dopo la crisi degli ostaggi del 1979 – per avvertire che qualsiasi eventuale azione ostile troverà “un’immediata risposta”.

“Una risposta devastante e completa”, ha rincarato il segretario del Consiglio supremo di sicurezza nazionale di Teheran, Ali Shamkhani. La Repubblica islamica ha ribadito inoltre la propria estraneità agli attacchi contro gli impianti petroliferi di Saudi Aramco.

Ma proprio oggi Riad ha mostrato in una conferenza stampa quelle che considera le prove “innegabili” del coinvolgimento di Teheran: frammenti di droni e di un missile da crociera inesploso iraniani, lanciati dall’Iran e non dallo Yemen, come avevano rivendicato i ribelli Houthi, sostenuti dalla Repubblica islamica. In tutto una pioggia di 25 tra droni e missili.

Un’accusa che in teoria dovrebbe comportare una reazione ma Trump ci sta andando con i piedi di piombo, rispondendo anche a chi, come il senatore repubblicano Lindsey Graham, gli ha rimproverato che la mancata risposta all’abbattimento di un drone americano nel Golfo “è stato visto chiaramente come un segno di debolezza dal regime iraniano”.

“No, Lindsey, è stato un segno di forza che semplicemente alcune persone non capiscono!”, ha replicato.

“Non voglio una guerra con l’Iran, cercherò di evitarla”, ha insistito ieri, pur ribadendo che gli Usa sono pronti. Nel frattempo ha nominato come nuovo consigliere per la sicurezza nazionale un altro falco, il negoziatore Usa per gli ostaggi Robert O’Brien, nemico dell’accordo sul nucleare.

E ha spedito in Medio Oriente il segretario di Stato Mike Pompeo, che ha incontrato il principe saudita Mohammed bin Salman prima di fare tappa anche negli Emirati Arabi. Il tycoon ha sentito anche il premier britannico Boris Johnson per “una risposta diplomática unitaria”, come ha riferito Downing Street.

In tutto questo tintinnar di sciabole, sembra definitivamente sfumato il possibile incontro fra Trump e Rohani a margine dell’assemblea generale dell’Onu: il presidente iraniano anzi ha minacciato di non andarci proprio al Palazzo di Vetro se nelle prossime ore non arriveranno i visti americani per lui e la suadelegazione, comprendente anche il ministro degli Esteri Mohammad Javad Zarif, sotto sanzioni Usa. In ogni caso la condizione per il faccia a faccia resta la revoca delle sanzioni americane.

Intanto i prezzi del petrolio, che si erano impennati sino al 20%, cominciano a calare dopo le rassicurazioni di Aramco che i 5,7 milioni di barili al giorno persi dopo il raid (il 5% della produzione mondiale) saranno pienamente recuperati entro fine mese.

Resta però lo smacco per Riad, che ha subito la più cocente umiliazione degli ultimi 70 anni: colpita al cuore della sua economia, ha mostrato di essere vulnerabile nonostante le decine di miliardi di spese militari e i Patriot Usa.

Un colpo al prestigio dei Saud e in particolare al principe bin Salman, la cui immagine si è offuscata dopo le ombre per l’omicidio del giornalista Khashoggi, le uccisioni di civili nella guerra in Yemen e l’inutile isolamento del Qatar.

(di Claudio Salvalaggio/ANSA)