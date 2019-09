(ANSA) – ROMA, 18 SET – Manchester City batte Shakhtar Donetsk 3-0 (2-0) in una partita del Gruppo C (lo stesso dell’Atalanta) della Champions League, disputata sul terreno del Metalist Oblast Sports Complex, a Kharkiv (Ucraina). Inglesi in vantaggio al 24′ con Mahrez, raddoppio al 38′ con Gundogan e tris finale nella ripresa al 31′ con il brasiliano Gabriel Jesus.