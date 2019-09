(ANSA) – ROMA, 18 SET – Arriva il primo stop per gli azzurri agli Europei di pallavolo. A Montpellier l’Italia è stata sconfitta 3-1 (25-22, 22-25, 25-22, 25-22) dalla Francia padrona di casa. Le squadre erano già sicure dei primi due posti del raggruppamento quindi in palio c’era solo la leadership della pool. In virtù della seconda piazza conquistata con 12 punti, l’Italia proseguirà il suo cammino a Nantes dove negli ottavi di finale affronterà domenica prossima (ore 17) la Turchia.