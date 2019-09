(ANSA) – BOLZANO, 19 SET – Una madre di 37 anni ha perso la vita in un incendio scoppiato questa mattina a Fleres, una piccola località ai piedi del Brennero. L’allarme è stato lanciato intorno alle 5 del mattino dal padre, che si era svegliato per il pianto del bambino. La stanza a questo punto era già piena di fumo e la moglie era esanime. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Croce bianca con un medico d’urgenza. La donna era però già deceduta per intossicazione da fumo. Il bimbo è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Vipiteno. Indagano i carabinieri. (ANSA).