(ANSA) – ROMA, 19 SET – “C’è un patto di Governo e noi facciamo il tifo e diamo una mano. Noi abbiamo un capo di delegazione di Italia Viva che è Teresa Bellanova che è una donna straordinaria, è una donna che faceva la bracciante, è diventata sindacalista, ha lavorato come una matta e poi è diventata ministro. Meraviglioso simbolo di emancipazione e lotta di una donna del Sud”. Lo annuncia Matteo Renzi a Rtl 102,5 annunciando che lui “nei prossimi mesi, dopo la Leopolda” girerà “in macchina, per le fabbriche, le aziende: io mi rimetto in gioco”.