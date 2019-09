(ANSA) – ROMA, 19 SET – E’ sempre la nazionale del Belgio a guidare la classifica mondiale Fifa. Nell’ultimo rilevamento diffuso oggi e aggiornato dopo le ultime partite valide per le qualificazioni agli Europei, l’Italia sale di una posizione passando al 15mo posto. Alle spalle dei belgi c’è la Francia che guadagna una posizione, e scavalca il Brasile che invece scende di un posto. Quarta piazza del ranking mondiale per l’Inghilterra, stabile, mentre sale di un posto il Portogallo ora quinto, davanti all’Uruguay che scala una posizione e alla Spagna, settima, e in crescita. All’ottavo posto la Croazia, seguita dalla Colombia e dall’Argentina. Lontana dal gruppo delle prime la Germania, ferma alla sedicesima posizione, scavalcata dall’Italia. (ANSA).