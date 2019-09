(ANSA) – LECCE, 19 SET – La guardia di finanza ha sottoposto a sequestro preventivo un’azienda di Surano (Lecce) che per quasi tre anni avrebbe operato illecitamente e senza autorizzazioni nella raccolta, trasporto e commercializzazione di quasi 10 mila tonnellate di materiale metallico per un valore complessivo di oltre 2,4 milioni di euro. Il sequestro è stato disposto dal gip di Lecce Edoardo D’Ambrosio, nell’ambito di una inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Lecce che vede indagate 79 persone tra amministratori, dipendenti e collaboratori del complesso aziendale. Gli indagati sono accusati di avere, in concorso tra loro, attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, acquistato e gestito abitualmente ed abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti speciali provenienti da numerosi conferitori della zona dediti all’attività di raccolta, trasporto e commercializzazione di materiale metallico.