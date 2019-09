(ANSA) – ROMA, 19 SET – Preso in giro da alcuni giovani a bordo di un autobus di linea, un 65enne egiziano a un certo punto ha spintonato un 18enne e gli mostrato un piccolo coltellino che aveva in tasca. E’ accaduto ieri pomeriggio su un bus a circonvallazione Gianicolense. L’autista ha fermato la corsa. Sul posto i carabinieri del Nucleo radiomobile di Roma che hanno denunciano il 65enne per minaccia aggravata, interruzione di pubblico servizio e porto di oggetti atti ad offendere. A quanto ricostruito dai carabinieri, alla base delle prese in giro dei ragazzi non ci sarebbero motivi razziali.