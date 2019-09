(ANSA) – ROMA, 19 SET – E’ Daniele Doveri di Roma 1 l’arbitro designato per Milan-Inter, match clou della 4/a giornata di andata della serie A in programma sabato alle 20.45. L’anticipo di domani tra Cagliari e Genoa è stato affidato a Federico La Penna della sezione di Roma 1. Gianluca Manganiello di Pinerolo arbitrerà Juventus-Verona in programma sabato alle 18. Lecce-Napoli di domenica alle ore 15 sarà diretta da Marco Piccinini di Forlì mentre il posticipo domenicale tra Lazio e Parma è stato affidato a Rosario Abisso di Palermo.