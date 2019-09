(ANSA) – MILANO, 19 SET – ”C’è dello scoramento, sembra che il tema riguardi solo gli atleti ma in realtà credo che riguardi anche il nostro sistema e la voglia di raccontare un calcio diverso. Non è possibile che ogni volta che arriva un nuovo giocatore dall’estero si accorga che c’è qualche differenza. L’aria che tira nel Paese non aiuta certe iniziative”. E’ il pensiero dopo i cori razzisti a Lukaku e Kessie (non sanzionati) del presidente dell’Aic, Damiano Tommasi, intervenuto a margine della presentazione della figurine Adrenalyn della Panini.