(ANSA) – MILANO, 19 SET – ”Nei derby si va oltre a tutto, è una partita a sé, si prepara da sola, dà molta carica e molta emozione giocarla. E’ una soddisfazione unica giocare il derby, è molto molto bello. Vincerlo è ancora più bello, era il mio secondo derby, il primo era il trofeo Berlusconi. Vincere il primo derby di campionato mi ha dato una grande emozione”. Sono le parole di Gianluigi Donnarumma, ai microfoni di Dazn, sul derby di sabato sera. Il portiere del Milan elogia il collega Handanovic (”è un bravissimo ragazzo e un grandissimo portiere, di lui mi piace tanto l’attacco palla”), sogna di ”riuscire a raggiungere gli obiettivi con il Milan” e ”ringrazia” Boban per le belle parole di lunedì, quando lo ha designato come ”uomo-spogliatoio” della squadra: ”Io cerco sempre di dare il massimo, di dare una mano alla squadra e di spronarla, mi comporto come mi sono sempre comportato. Sono un ragazzo semplice, sono uno di quelli con più presenze e questo mi dà qualche responsabilità”.