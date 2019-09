(ANSA) – PARIGI, 19 SET – Clamoroso furto con sequestro in Francia. I proprietari del castello di Vaux-Le-Vicomte, tra le piu’ straordinarie dimore storiche della Francia, nei pressi di Parigi, sono stati sequestrati e derubati nella notte, prima che i malviventi prendessero la fuga con un bottino stimato intorno ai 2 milioni di euro, ha riferito la procura di Melun. I fatti si sono svolti poco prima dell’alba nella dimora del XVII secolo, una delle piu’ belle e meglio conservate di Francia, presentata come il modello del Castello di Versailles. I proprietari del castello, tra i pochi ancora privati, sono stati legati, ma non riportano particolari ferite. L’inchiesta è stata affidata alla polizia giudiziaria di Versailles.