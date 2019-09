CARACAS – Nel Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR) di Margarita, si sta svolgendo il ritiro della Vinotinto Under 23 preparandosi ad affrontare al meglio il Torneo Preolimpico che si svolgerà nel 2020 in Colombia.

Alla guida di questa questa nazionale c’é l’italo-venezuelano Amleto Bonaccorso che fa il punto sul suo primo stage. “Questo sarà un test per conoscere i giocatori che militano nel torneo locale. Poi sarà la volta di quelli che giocano all’estero”.

Il torneo che si disputerà l’anno prossimo in Colombia, tra il 18 gennaio e 8 febbraio, sarà ospitato dalle città di Armenia, Bucaraanga e Pereira.

Le nazionali partecipanti saranno: Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Peru, Uruguay e Venezuela. E saranno suddivise in due gironi da cinque squadre, poi le prime due di ogni girone si qualificheranno per il quadrangolare di Bucaramanga.

“Voglio che i miei giocatori capiscano l’importanza di giocare un Torneo Preolimpio. In questo stage cercheremo di caricarli al massimo e ritornare alle squadre di appartenenza con il desiderio sentirsi nel gruppo e con tanta voglia di affrontare quest’impegno”.

La vinotinto under 23 ha in programma due amichevoli nel mese d’ottobre contro i pari eta di Brasile e Bolivia. Bonaccorso cercherà di approfittare la sosta Fifa anche per testare i suoi giocatori affrontando le giovanili con le squadre della capitale.

Il braccio destro di Bonaccorso sarà Pedro Depablos, che recentemente ha allenato il Deportivo La Guaira ed l’Academia de Puerto Cabello, mentre come giocatore ha difeso le maglie di Caracas, Deportivo Táchira, Aragua, Estudiantes de Mérida e Zulianos FC.

L’ultima ed unica volta che la Vinotinto ha partecipato ai giochi a cinque cerchi é stato nel 1980 con l’italo-venezuelano Mauro Cichero tra i protagonisti in campo.

Inserita nel gruppo A del torneo olimpico di calcio, la Vinotinto sfidò URSS, Cuba e Zambia, perse contro le prime due, ma batté 2-1 gli africani. Il successo valse il terzo posto in classifica, con 2 punti, ma non bastò per accedere ai quarti.

(di Fioravante De Simone)