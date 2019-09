(ANSA) – WASHINGTON, 19 SET – Donald Trump definisce “fake news” la notizia che avrebbe fatto una promessa ad un leader straniero, sostenendo che non direbbe “niente di inappropriato” in telefonate potenzialmente ascoltate dalle intelligence Usa e di un altro Paese e che comunque farebbe “solo cio’ e’ giusto, e per il bene degli Usa”. “Un’altra storia di Fake news, non finisce mai! Virtualmente ogni volta che parlo al telefono con un leader straniero, capisco che ci possono essere molte persone che ascoltano di varie agenzie Usa, per non parlare di quelle dell’altro paese. Nessun problema!”, ha twittato. “Sapendolo, c’e’ qualcuno stupido abbastanza da credere che direi qualcosa di inappropriato con un leader straniero durante una chiamata potenzialmente ‘pesantemente popolata’? Comunque faro’ solo cio’ che e’ giusto e faro’ solo il bene degli Usa!”, ha aggiunto.