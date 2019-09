(ANSA) – ROMA, 19 SET – Derby di Milano come clou del campionato, e debutto di Dazn1: la quarta giornata di serie A prevede il varo – da domani alle 12 – della programmazione del nuovo canale con una selezione dei principali contenuti di Dazn, che sarà visibile anche al numero 209 della piattaforma Sky. Il clou del turno di campionato e’ l’attesissimo derby della Madonnina, dalle 20.45 su Dazn. Il pre e il post partita, in diretta da San Siro, vedrà protagonisti Diletta Leotta e i due grandi ex Dejan Stankovic e Mauro Tassotti. Domenica, poi doppio appuntamento: alle 12.30 il lunch match Sassuolo-Spal, alle 15 Lecce-Napoli. La piattaforma di streaming trasmetterà inoltre tutte le partite del quarto turno di Serie B. Il fine settimana internazionale, con Liga, Lique1, Eredivisie e J1 League giapponese, offre tra le altre Atletico Madrid-Celta Vigo (sabato, 18.30) e Lione-PSG (domenica, 21.00).