CARACAS – Il conto alla rovescia per i World Beach Games é iniziato, manca meno di un mese per l’inizio della manifestazione multisportiva mondiale che vedrà impegnato anche il Venezuela. Questa prima edizione era stata assegnata dapprima alla città di San Diego (Stati Uniti), poi è stata spostata a Doha (Qatar).

Nella modalità dell’aquathlon la terra di Bolívar sarà rappresenta da tre sportivi Karina Clemant, Samuel Piña e l’italo-venezuelana Marianny Antonelli.

Antonelli e Clement stanno svolto gli allenamenti di preparazione a Barquisimeto, nello stato Lara sotto la guida tecnica di Joel Yepez che in un comunicato stampa del Comitato Olimpico Venezuelano spiega “L’allenamento si basa su un mix tra corsa e nuoto. Ci sono poi dei lavori specifici. Speriamo che le ragazze possono vivere quell’esperienza internazionale che le aiuterebbe a fare un bel passo in avanti e migliorare i propri ranking”.

La Antonelli, si presenterà con il morale alle stelle dopo l’ottima prestazione nella Coppa Panamericana ITU 2019 a Santa Marta. L’italo-venezuelana ha chiuso al terzo posto in classifica generale, mentre nella sua categoria ha tagliato il traguardo al secondo posto.

Dal canto suo, la Clemant, ha nel suo palmares le partecipazioni nei Giochi Olimpici della Gioventù di Buenos Aires e la Coppa Panamericana ITU. Grazie alle sue ottime performance é al 30esimo posto nel ranking mondiale.

Mentre Samuel Piña, é il vicecampione nella Coppa Panamericana. “Con il torneo disputato a Santa Marta pensavo che il mio 2019 fosse chiuso lì. Poi ho ricevuto la bella notizia che ero nella lista dei convocati dei World Beach Games ed ho festeggiato insieme alla mia familia ed il mio coach. La prova di Doha sarà condizionata dal caldo, sto lavorando sull’aspetto climatico e per questo motivo mi sto allenando a Bucaramanga, in Colombia”.

Le gare di aquathlon si disputeranno, il 14 e 15 ottobre, nella spiaggia di Katara della capitale qatariota.

Le discipline in gara saranno World Beach Games: aquathlon, basket 3×3, Bycicle Moto Cross (BMX; ciclismo), bouldering (arrampicata sui massi), pallamano da spiaggia, kata individuale (karate), kitfoil racing (regate attaccati a un aquilone; vela), skateboard, calcio da spiaggia, surf, la 5 chilometri di nuoto in acque libere, tennis da spiaggia, beach volley 4 contro 4, sci d’acqua, lotta da spiaggia.

Lo sport – L’aquathlon è uno sport multidisciplinare in cui gli atleti sono impegnati in una prova di nuoto e in una prova di corsa in successione. È governato a livello internazionale dall’International Triathlon Union (ITU) e differisce dal triathlon in quanto non contempla il ciclismo.

La distanze ufficiali stabilite dall’ITU per i Campionati del mondo di aquathlon prevedono una corsa di 2,5 km, una prova di nuoto di 1 km, e un’altra corsa di 2,5 km. Nel caso in cui la temperatura dell’acqua sia inferiore a 22 °C, la gara sarà composta da una prova di nuoto di 1 km, in cui si dovrà obbligatoriamente indossare un’apposita muta, seguita da una singola corsa di 5 km

A Doha la prova si disputerà nel seguente modo: 5 km di corsa, 2 km di nuoto e un’altra corsa di 5 km.

(di Fioravante De Simone)