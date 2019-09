(ANSA) – SYDNEY, 19 SET – L’Indonesia ha annunciato che sta per rispedire in Australia 100 container di rifiuti di plastica contaminati, per mettere in chiaro che il Paese non desidera diventare una discarica. I 100 container australiani sono fra i 547 che l’Indonesia ha ispezionato e trovato contaminati dai cosiddetti rifiuti tossici di grado B3, che includono scarti medici e materiali che possono essere esplosivi, infiammabili, reattivi, infettivi o corrosivi. Il direttore generale delle Dogane Heru Pambugi ha detto che “è accertato che tre compagnie responsabili dell’importazione dei 100 container dall’Australia hanno consegnato plastiche di scarto mescolate con altri rifiuti, anche di grado B3”. Nelle ultime settimane l’Indonesia ha rispedito in Australia almeno nove container perché contenevano rifiuti contaminati e non riciclabili. E ha in programma di rispedire scarti di plastica contaminati a diversi altri paesi, fra cui Usa, Gran Bretagna, Spagna, Germania, Francia, Grecia, Paesi Bassi, Slovenia, Nuova Zelanda e Cina.