(ANSA) – LONDRA, 19 SET – Vacanze romane lampo per Harry e Meghan, sbarcati secondo i media britannici in queste ore nella Città Eterna per partecipare alla festa di matrimonio della stilista Misha Noono, amica e connazionale dell’ex attrice americana, che ha scelto proprio Roma per il suo sì con il petroliere Michael Hess. Il duca e la duchessa di Sussex, a quanto riferisce il Sun, non hanno portato con loro il piccolo Archie. Misha Nonoo, promotrice con Meghan di una recente iniziativa di beneficenza, la creazione d’una collezione di abiti da lavoro ideata per aiutare le donne disoccupate assistite dell’ong Smart Works, è al secondo matrimonio. La festa romana, secondo quanto appreso nella capitale, si svolgerà presso gli studi cinematografici di Cinecittà. Nella lista degli invitati – secondo i media Gb – pure le principesse Beatrice ed Eugenie, nipoti come Harry della regina Elisabetta e figlie del principe Andrea, e star come Orlando Bloom o Katy Perry.