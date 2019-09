WASHINGTON. – Azzeramento delle emissioni di carbonio di tutte le attività di Amazon entro il 2040, ben dieci anni prima delle scadenze fissate dall’accordo di Parigi sul clima, quello ripudiato da Donald Trump.

É la promessa di Jeff Bezos che, alla vigilia del summit dell’Onu sui cambiamenti climatici, ha presentato a Washington l’ambiziosissimo piano che trasformerà il colosso dell’e-commerce e lo traghetterà in un futuro più sostenibile.

Con l’impegno di usare il 100% di energia rinnovabile entro il 2030. Una sfida che l’uomo più ricco della Terra, vista la location scelta a due passi dalla Casa Bianca, sembra lanciare proprio all’uomo più potente della Terra.

Bezos non cade nella trappola di attaccare il noto scetticismo del presidente americano sul fronte dei cambiamenti climatici. Ma oppone a quello scetticismo il suo ottimismo: “Io sono geneticamente ottimista, e credo che nonostante uno scenario da incubo ce la possiamo fare. Non serve diffondere paura, servono piuttosto passione e determinazione”, ha affermato, benedicendo la grande protesta dei giovani che nelle prossime ore andrà in scena in tutto il mondo, per scuotere i leader mondali e spingerli a innescare la svolta. Quel movimiento che ha trovato nella sedicenne Greta Thunberg la sua paladina.

Certo, sottolinea Bezos, la situazione del pianeta si sta deteriorando più velocemente del previsto. Per questo non c’e tempo da perdere, e Amazon vuole fare la sua parte accelerando i tempi della sua transizione verso un modello totalmente sostenibile.

“Vogliamo essere leader, vogliamo uscire dal gregge”, ha spiegato, convinto che che le decisioni coraggiose delle grandi aziende faranno una grande differenza nello sviluppo di nuove tecnologie a basse emissioni.

Così “The Climate Pledge” (l’impegno sul clima) è come un manifesto in cui vengono elencati tutti gli impegni che il colosso di Seattle si assume. Tra questi quello di raggiungere l’80% dell’uso di energie rinnovabili già nel 2024 dall’attuale 40%.

E poi l’acquisto di 100 mila furgoni elettrici per le consegne, grazie ad un accordo già siglato con il produttore Rivian che comporta un investimento di 440 milioni di dollari e che permetterà di mettere i primi veicoli ecologici in strada entro il 2021, per arrivare ad una loro piena utilizzazione entro il 2024.

Bezos ha anche annunciato una donazione di Amazon da 100 milioni di dollari alla organizzazione ambientale The Nature Conservancy per istituire il Right Now Climate Fund, con le risorse dedicate alla protezione delle foreste.

