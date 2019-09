(ANSA) – TORRAZZA PIEMONTE (TORINO), 19 SET – Giornata speciale per Amazon nel centro di distribuzione di Torrazza Piemonte. Speciale come l’iniziativa dedicata a sensibilizzare l’opinione pubblica sui tumori che, ogni anno, colpiscono bimbi e adolescenti. E’ nata così Amazon Goes Gold, campagna per aiutare la ricerca. “In Italia, ogni anno, circa 2.200 tra bambini e adolescenti si ammalano di tumore o leucemia – spiega Amazon – Grazie ai progressi della ricerca, negli ultimi decenni circa l’80% dei malati guarisce, ma per il restante 20% non sono state ancora individuate terapie efficaci”. Per questo, Amazon lancia il mese della sensibilizzazione sul cancro infantile. Oggi i suoi dipendenti sono andati al lavoro, in tutto il mondo, indossando il pigiama, per manifestare vicinanza ai piccoli pazienti che passano le loro giornate nelle camere degli ospedali. A Torrazza, centinaia di dipendenti si sono presentati in pigiama per ricevere i ragazzi di ‘Casa Oz’ ospiti del progetto. Madrina dell’evento Luciana Littizzetto.(ANSA).