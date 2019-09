CARACAS – Gonzalo Himiob director del Foro Penal, indicó que según las estadísticas se ha demostrado que cuando se inician acuerdos y diálogos entre el gobierno y unos políticos, el número de presos políticos aumenta.

“Cada vez que se abren estos compases de acuerdo y diálogo, entre el gobierno y unos políticos que han querido hacerse de esta batuta, no se trata de buenas noticias. El número de presos políticos normalmente se incrementa. No afirmo eso, sino que demostramos estadísticamente que ha sido así y no pareciera ser ahora que la intención sea distinta”, expresó en entrevista con César Miguel Rondón.

Agregó que estos acuerdos finalizan con la persecución política y solo benefician a unos cuantos.

“Los presos políticos son de alguna manera manejados como fichas de un tablero o cosas de una mesa, que se colocan para ser negociados con la finalidad de obtener algún provecho político, que en nuestra experiencia ha sido efímera y no termina con el cese de la persecución”.

Himiob, informó que se ha hablado de la liberación de 58 presos políticos pero no se específica quiénes son y advirtió ante estos hechos “nos preocupa es que se ha hablado de un acuerdo pero por una parte no se dice quiénes son esos 58 presos, no podemos afirmar si se trata de presos políticos o si se liberan presos comunes y violadores de derechos humanos, ni se dice cuales son los criterios para incluir a unos y dejar afuera a otros”.

Asimismo rechazó que se le impongan medidas cautelares sustitutivas a los excarcelados. “Es libertad restringida y siempre tienen la espada sobre el cuello, que pueden volver a estar presos cuando el régimen lo decida”, ya que no están liberados plenamente.

“Esto no es favorable y hemos destacado que debe ser una precondición que se excarcele a todos los presos políticos plenamente y que se aborde la persecución. Tenemos más de 8.900 personas sujetas a procesos políticos con medidas cautelares y miles de exiliados que han sido perseguidos”, puntualizó.

En su opinión sobre los presos que deberían ser excarcelados como parte de ese acuerdo, consideró que “hay 477 presos políticos al día de hoy en Venezuela. Si me pidieras que hiciera una selección, hablaría de los que están graves de salud y llevan más tiempo privados de su libertad”.

“Hay 26 reclusos presos políticos en Ramo Verde con problemas de salud sumamente graves y también, los policías metropolitanos, que van a cumplir 20 años presos y han cumplido todos los requisitos que le permiten salir de allí”, indicó.