ROMA, 19 SET – La polizia di Rio de Janeiro sta indagando sulla morte dell’ex presidente per l’Infrastruttura di Odebrecht, Henrique Serrano do Prado Valladares, collaboratore di giustizia nell’inchiesta Lava Jato che rivelò presunte tangenti al deputato socialdemocratico Aecio Neves e all’ex senatore Edison Lobao, ex ministro dei governi di Lula e Dilma Rousseff.

Il registro ufficiale della 14/a stazione di polizia di Leblon indica “causa indeterminata”.

Il corpo – rende noto il quotidiano online Correio 24 Horas – è stato trovato nell’appartamento in cui l’uomo viveva.

Le prime indagini indicano che non c’erano segni di irruzione nell’appartamento, né evidenze di colluttazione.

Sia Neves che Lobao hanno sempre negato con veemenza gli addebiti e di aver ricevuto mazzette da parte di Odebrecht.