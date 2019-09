(ANSA) – VERGIATE (VARESE), 20 SET – “Io gli ho augurato successo, speriamo che funzioni: non è un estremista non ha un rapporto esasperato con la storia del passato quindi potrebbe anche essere un’evoluzione favorevole e positiva per l’Italia da parte della sinistra intera”. Lo afferma Silvio Berlusconi rispondendo ai giornalisti sulla nuova formazione di Matteo Renzi a margine della consegna del millesimo elicottero Aw139 di Leonardo.