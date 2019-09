(ANSA) – MOSCA, 20 SET – L’attore Pavel Ustinov, condannato in primo grado a 3,5 anni di carcere con l’accusa di aver partecipato a una manifestazione non autorizzata a Mosca, è stato scarcerato dal tribunale distrettuale Tverskoy in attesa dell’appello, così come chiesto dalla procura. L’attore ha l’obbligo di non lasciare la capitale russa. Lo riporta il quotidiano Novaya Gazeta. La condanna di Ustinov aveva suscitato forte indignazione tra l’intellighenzia russa e appelli pubblici alla revisione della sentenza.