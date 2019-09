(ANSA) – NEW DELHI, 20 SET – Migliaia di manifestanti hanno aderito questa mattina in tutta l’India allo “sciopero globale” sul cambiamento climatico, indetto in vista del summit delle nazioni Unite, in programma da lunedì a New York. Gli ambientalisti, in gran parte studenti delle scuole superiori si sono ritrovati in piazza nelle metropoli, a Delhi, Mumbai, Chennai, Pune, mentre in decine di città più piccole, dal Punjab al Tamil Nadu, dal Rajasthan al Maharasthra, hanno aderito con una giornata di sciopero dalle lezioni scolastiche. Nella capitale gli ambientalisti si sono dati appuntamento davanti alla sede del Ministero dell’Ambiente, guardato a vista da numerosi agenti di polizia; molti gli scolari delle scuole elementari, accompagnati dagli insegnanti, che hanno mostrato i loro disegni sulle pessime condizioni di salute del pianeta.