(ANSA) – ROMA, 20 SET – “In questi quattro anni abbiamo fatto tanto per la crescita del nostro rugby, ma ora c’e’ il Mondiale, è il nostro tempo ed e’ ora di mostrare il nostro livello. L’Italia e’ pronta, tutti non vedono l’ora di giocare”. A 48 ore dall’esordio azzurro al mondiale di rugby, contro la Namibia, Conor O’Shea annuncia il quindici titolare dell’incontro di Higashioka. “Per il capitano Parisse – ha aggiunto il ct irlandese degli azzurri – a 36 anni è il quinto mondiale, forse l’ultimo, chissa’…In ogni caso spero sia il più bello”. “Ora dobbiamo pensare alla Namibia e al Canada, due gare da vincere: poi penseremo alle altre due”, ha concluso O’Shea, alludendo alle sfide proibitive con Sudafrica e Nuova Zelanda, e annunciando un ampio turn over tra l’incontro di domenica e quello di giovedi’ a Fukuoka contro i canadesi Questa la formazione azzurra per domenica: 15 Hayward, 14 Padovani, 13 Benvenuti, 12 Morisi, 11 Bellini, 10 Allan, 9 Tebaldi, 8 Parisse, 7 Mbanda’, 6 Steyn, 5 Ruzza, 4 Zanni, 3 Pasquali, 2 Bigi, 1 Quaglio.